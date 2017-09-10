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Сборная Латвии со счетом 100:68 разгромила сборную Черногории в очередном матче 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу.

Латвийцы убедительно выиграли борьбу за подборы 40:25, а также реализовали 15 из 25 трехочковых в то время, как черногорцы были точны в девяти атаках из-за дуги из 22.

Самыми результативными игроками встречи стали легкий форвард сборной Латвии Янис Тимма и центровой сборной Черногории Боян Дубльевич, набравшие по 21-му очку.

Теперь подопечные главного тренера мужской сборной Айнара Багатскиса в четвертьфинале Евробаскета сыграют со Словенией - победителем матча против Украины. Накануне баскетболисты сборной Словении обыграли команду Украины в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 79:55.