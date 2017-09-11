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Испанец Рафаэль Надаль обыграл южноафриканца Кевина Андерсона в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4. За весь матч Надаль ни разу не позволил сопернику добраться до брейк-пойнта и одержал победу за 2 часа 30 минут.

Этот титул стал для 31-летнего Надаля третьим на US Open (2010, 2013, 2017) и 16-м на турнирах "Большого шлема". Единоличным лидером по этому показателю является Роджер Федерер - 19 титулов. В текущем сезоне 36-летний швейцарец выиграл Australian Open и Уимблдон. Кевин Андерсон впервые дошел до финала на "Шлеме", ранее он один раз играл в четвертьфинале (US Open-2015).

Победу в женском одиночном разряде одержала американка Слоан Стивенс, в финале обыгравшая соотечественницу Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:0.