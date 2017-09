Спорт |

Женская теннисная ассоциация (WTA) составила рейтинг лучших спортсменок по итогам турнира US Open. Латвийская теннисистка Алена Остапенко вошла в ТОП-10, заняв десятую строчку.

Jelena Ostapenko breaks into the Top 10 for the first time in her career--> https://t.co/31oPkAGxi5 pic.twitter.com/uFPcN0MNQn