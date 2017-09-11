Спорт |

Женская теннисная ассоциация (WTA) составила рейтинг лучших спортсменок по итогам турнира US Open. Латвийская теннисистка Алена Остапенко вошла в ТОП-10, заняв десятую строчку.

Jelena Ostapenko breaks into the Top 10 for the first time in her career--> https://t.co/31oPkAGxi5 pic.twitter.com/uFPcN0MNQn — WTA (@WTA) 11 сентября 2017 г.

Никому еще из латвийских теннисисток не удавалось подняться в рейтинге Женской теннисной ассоциации так высоко. Остапенко повторила результат Эрнестса Гулбиса, который тоже был десятым в июне 2014 года. Таким образом, теннисистка сохранила звание первой ракетки Латвии по итогам Открытого чемпионата США.

Выход в третий круг позволил Остапенко подняться на две строчки в рейтинге WTA и занять десятое место с 3502 очками. 20-летняя спортсменка остается самой молодой в топ-30 Женской теннисной ассоциации (21 год эстонке Анетт Контавейт, занимающей тридцатую строчку).

В свою очередь, другая латвийская спортсменка Анастасия Севастова в рейтинге WTA расположилась на 18 позиции с 2295 очками. Пока это лучший результат за всю историю игр теннисистки.

Источник: m.sports.ru