Латвийский гонщик Паулс Йонас стал чемпионом мира по мотокроссу (2)
Спорт | 17 сентября 2017 года, 20:25
Лучший латвийский гонщик-мотокроссер Паулс Йонас в воскресенье 17 сентября пришел шестым на заключительном этапе Кубка мира во Франции и завоевал титул чемпиона мира. Об этом сообщает портал LSM.lv.
Спортсмен вписал новую страницу в историю этого вида спорта в Латвии, потому что чемпионов мира в стране еще не было, отмечает портал.
Чтобы стать чемпионом, Йонасу сегодня достаточно было прийти 12-м, но он финишировал шестым.
В первом заезде лидировал Томас Ковингтон из США, вторым пришел самый ярый конкурент Йонаса – швейцарец Джереми Сивер.
В общем зачете у латвийского гонщика оказался 751 пункт, Сиверу же удалось набрать только 716.
Фото: Twitter
Молодец! Поздравляю!
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Поздравляю!!!
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