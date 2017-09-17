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Лучший латвийский гонщик-мотокроссер Паулс Йонас в воскресенье 17 сентября пришел шестым на заключительном этапе Кубка мира во Франции и завоевал титул чемпиона мира. Об этом сообщает портал LSM.lv.

Спортсмен вписал новую страницу в историю этого вида спорта в Латвии, потому что чемпионов мира в стране еще не было, отмечает портал.

Чтобы стать чемпионом, Йонасу сегодня достаточно было прийти 12-м, но он финишировал шестым.

В первом заезде лидировал Томас Ковингтон из США, вторым пришел самый ярый конкурент Йонаса – швейцарец Джереми Сивер.

В общем зачете у латвийского гонщика оказался 751 пункт, Сиверу же удалось набрать только 716.

Фото: Twitter