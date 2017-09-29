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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни. О смерти выдающейся фигуристки сообщил тренер Алексей Мишин.

"Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно, — Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом Протопоповым в одной раздевалке", приводит слова Алексея Мишина "Р-Спорт".

Людмила Белоусова умерла от рака. С таким заявлением выступил бронзовый призёр Олимпиады-1984 Олег Макаров. Его слова передаёт "Московский комсомолец".

"У нее был рак, что случилось года полтора назад. И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели…", — заявил Макаров.

Людмила Белоусова выступала в паре со своим супругом Олегом Протопоповым. В 1964 и 1968 года пара Белоусова – Протопопов побеждала на Олимпийских играх. На счету дуэта четыре победы на чемпионатах мира и четыре титула чемпионов Европы.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов закончили выступления в 1972 году, после чего на протяжении семи лет выступали в ленинградском балете на льду. В 1979 году Белоусова и Протопопов уехали из СССР в Швейцарию и стали гражданами этой страны.

Фото ИТАР-ТАСС