Умерла знаменитая российская фигуристка Людмила Белоусова (8)
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни. О смерти выдающейся фигуристки сообщил тренер Алексей Мишин.
"Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно, — Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом Протопоповым в одной раздевалке", приводит слова Алексея Мишина "Р-Спорт".
Людмила Белоусова умерла от рака. С таким заявлением выступил бронзовый призёр Олимпиады-1984 Олег Макаров. Его слова передаёт "Московский комсомолец".
"У нее был рак, что случилось года полтора назад. И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели…", — заявил Макаров.
Людмила Белоусова выступала в паре со своим супругом Олегом Протопоповым. В 1964 и 1968 года пара Белоусова – Протопопов побеждала на Олимпийских играх. На счету дуэта четыре победы на чемпионатах мира и четыре титула чемпионов Европы.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов закончили выступления в 1972 году, после чего на протяжении семи лет выступали в ленинградском балете на льду. В 1979 году Белоусова и Протопопов уехали из СССР в Швейцарию и стали гражданами этой страны.
Фото ИТАР-ТАСС
В 1979 году Белоусова и Протопопов остались в Швейцарии, куда приехали на гастроли. Они попросили у швейцарских властей политического убежища. Впоследствии Белоусова и Протопопов получили гражданство Швейцарии. В Советском Союзе их лишили званий заслуженных мастеров спорта.