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Сборную России по тяжелой атлетике отстранили от ЧМ-2017 (4)

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Спорт | 30 сентября 2017 года, 18:11

Сборная России по тяжелой атлетике не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в США. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТР) на год, сообщает официальный сайт IWF.

Такое же наказание получили федерации тяжелой атлетики Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. У спортсменов всех перечисленных стран было не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпиада в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Ранее медалей пекинских Игр из-за допинга лишились тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев (бронза), Дмитрий Лапиков (бронза), Надежда Евстюхина (бронза) и Марина Шаинова (серебро). Награды лондонской Олимпиады отобрали у Александра Иванова (серебро), Натальи Заболотной (серебро), Светланы Царукаевой и Апти Аухадова (серебро).

Источник: РБК
Комментарии 4
кот22 часа назад
Вот так надо медали выигрывать!Это я об америкосах.Давно надо разогнать долбанные спортивные федерации прогибающиеся под америкосов.
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От же кондомы22 часа назад
Неужто пиндосы надеются таким образом в медали попасть? Не, ну а чо, спортивно.
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Патриот 21 час назад
Слабые всегда боялись сильных, лучше быть с медалью и при этом оставаться с поджатым облезлым хвостом. Позорище федерации! Трусливые шакалы у которых нет ни какого достоинства!
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