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Россиянка Мария Шарапова обыграла вторую ракетку Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча продолжалась 3 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7) в пользу российской спортсменки, занимающей 104-е место в рейтинге WTA.

В начале августа Шарапова получила специальное приглашение ("уайлд-кард") для участия в турнире WTA в Пекине. Севастова была "посеяна" под 16-м номером.

Соперница Шараповой по второму кругу определится позднее в матче между россиянкой Екатериной Макаровой и американкой Дженнифер Брэди.

Напомним, 4 сентября Севастова обыграла Шарапову в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Источник: ИТАР-ТАСС