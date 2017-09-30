Спорт |

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель в ближайшее время возглавит мюнхенскую «Баварию», сообщает немецкое издания Bild.

«Ведутся переговоры — Тухель отправился в Мюнхен», — написало издание.

Ранее стало известно, что итальянский тренер Карло Анчелотти покинул пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Сообщалось, что контракт с ним был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов команды. В среду «Бавария» проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В чемпионате Германии действующие чемпионы страны после шести туров занимают третью строчку с 13 очками, уступая дортмундской «Боруссии» и «Хоффенхайму».