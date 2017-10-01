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Латвийский боксер тяжелого веса Майрис Бриедис в Риге победил кубинца Майка Переса, тем самым защитив свой титул чемпиона мира по версии WBC, а также выйдя в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, где встретится с украинцем Александром Усиком.

Начало боя для Майриса Бриедиса выдалось очень непростым – в первых четырех раундах на ринге была равная борьба: латвиец больше защищался, тогда как Майк Перес активно шел вперед, задавал темп.

Стоит отметить, что оба боксера не гнушались грязных приемов и после одного из ударов головами в третьем раунде у Бриедиса пошла кровь из брови. За это у Переса судья снял балл.

До пятого раунда Бриедис "прочитал" соперника и захватил преимущество в ринге. Чем дальше затягивался бой, тем больше чувствовалось преимущество латвийца, особенно часто проходили коронные апперкоты справа от Майриса.

Перес активно шел вперед на протяжении всего боя, хотя его удары и не несли большой угрозы, да и комбинационной работы ему не хватило. Майрис Бриедис был более подвижным, провел тактически более грамотный бой и выиграл бой по итогам судейских записок - 116:110, 115:111, 114:112.

Mairis Briedis vs Mike Perez pic.twitter.com/M4gMm0JT66 — Nepareizais (@Nepareizais) September 30, 2017

Полуфинальный поединок Всемирной боксерской серии Александра Усика и Майриса Бриедиса состоится в начале 2018 года. Точная дата и место боя будут известны позже.

Источник: isport.ua

Фото из Twitter