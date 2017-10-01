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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России от участия в международных соревнованиях на один год за допинговые нарушения.

Таким образом, сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира-2017, который пройдет в Анахайме (США) в конце ноября - начале декабря.

Вместе с Россией от участия в международных соревнованиях отстранены федерации еще восьми стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины.

"Исполком Международной федерации тяжелой атлетики сегодня единогласно принял решение, что национальные федерации, у которых выявлено не менее трех нарушений антидопинговых правил после перепроверки проб спортсменов с Игр 2008 и 2012 годов, должны быть отстранены на один год", - говорится в сообщении на сайте IWF.

"Мы четко дали понять, что количество допинг-случаев в некоторых регионах совершенно неприемлемо, а также что члены нашей организации обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах", - пояснил глава IWF Тамаш Аян.

По словам президента Федерацию тяжелой атлетики России Максима Агапитова, отстранение российских тяжелоатлетов от международных соревнований является наказанием за ошибки, допущенные прежним руководством федерации.

"Новое руководство не в ответе за ошибки прошлого руководства. Но с результатами их ошибок нам иметь дело и исправлять. Уже сделали многое и это высоко оценили. Наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаем будущее!" - сказал Агапитов.

Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский сказал, что спортсмены ответственно готовились к чемпионату мира и тяжело переживают решение Международной федерации тяжелой атлетики.

"Мы уже были наказаны сильнее этих восьми стран: мы - единственные, кто не выступал на Олимпиаде. Наши ребята готовились очень серьезно и сейчас у них слезы стоят в глазах", - говорит Писаревский.

Напомним, из-за допингового скандала российские штангисты пропустили Олимпийские игры-2016.