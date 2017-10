Спорт |

Команде рижского "Динамо" надо было гораздо лучше распределять физическую нагрузку, об этом газете Latvijas avīze рассказал бывший помощник главного тренера рижского "Динамо" Родриго Лавиньш.

По его словам тренировки были организованы неправильно.

"Мы с первых дней тренировок были нацелены на тот уровень хоккея, который хотим видеть. Тренерами было выбрано конкретное направление работы – тактика и стратегия игры. Что можно было сделать по-другому? Я считаю, что надо было лучше распределять физическую нагрузку и больше слушать тренера по физподготовке Райвиса Миезанса", - сказал Лавиньш.

Он отметил, что в выражении "Sometimes less is more" есть доля истины.

"У американцев есть хорошее выражение - "Sometimes less is more" (иногда меньше - это больше, Mixnews). Я считаю, что проверочных матчей было слишком много и это повлияло на количество тренировок, их, в свою очередь, было недостаточно", - отметил спортсмен.

Также он добавил, что пора думать о будущем латвийского хоккея.

"Надо серьёзно начинать думать о подготовке нового поколения спортсменов. Я считаю, что в ближайшее время в рижском "Динамо" появятся лучшие латвийские спортсмены, которые будут играть на уровне КХЛ", - заявил Лавиньш.

Напомним, 27 сентября рижское "Динамо" уступило дома "Адмиралу" из Владивостока со счетом 2:5. Рижане проиграли уже 12 игр подряд, что является антирекордом клуба. С пятью очками после 16 матчей команда занимает последнее место во всей лиге.