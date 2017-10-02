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Латвийская теннисистка Алена Остапенко поднялась на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

До этого никому из латвийских теннисисток не удавалось подняться в рейтинге WTA так высоко.

Рейтинг WTA от 2 октября:

Напомним, на прошлой неделе Остапенко добралась до полуфинала теннисного турнира в Ухани (Китай), уступив в матче за выход в финал австралийке Эшли Барти. До этого Остапенко выиграла турнир серии WTA в Сеуле.

Этим летом Остапенко сенсационно выиграла открытый чемпионат Франции.