Остапенко поднялась на рекордное 8-е место в рейтинге WTA
Спорт | 2 октября 2017 года, 07:44
Латвийская теннисистка Алена Остапенко поднялась на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
До этого никому из латвийских теннисисток не удавалось подняться в рейтинге WTA так высоко.
Рейтинг WTA от 2 октября:
Напомним, на прошлой неделе Остапенко добралась до полуфинала теннисного турнира в Ухани (Китай), уступив в матче за выход в финал австралийке Эшли Барти. До этого Остапенко выиграла турнир серии WTA в Сеуле.
Этим летом Остапенко сенсационно выиграла открытый чемпионат Франции.