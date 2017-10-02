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Латвийский баскетболист Валдис Валтерс введен в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Торжественная церемония прошла в субботу вечером в штаб-квартире FIBA в Женеве, сообщает пресс-служба организации.

На счету 60-летнего Валтерса золото и серебро чемпионатов мира, две победы на чемпионатах Европы, а также серебро и бронза европейского первенства, завоеванные в составе сборной СССР.

Также в Зал славы введены американец Шакил О'Нил, хорват Тони Кукоч и серб Душан Ивкович, босниец Разия Муянович, израильтянин Мики Беркович, новозеландец Перо Камерон и олимпийская сборная США 1992 года, получившая прозвище Dream team.

45-летний бывший центровой О'Нил является четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), олимпийским чемпионом и чемпионом мира. 49-летний Кукоч, выступавший на позиции форварда, - трехкратный чемпион НБА, двукратный серебряный призер Олимпиады и чемпион мира 1990 года.

Фото из flickr.com