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Пользователи сети поспорили из-за правильности написания имени российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина на Кубке Стэнли. Дискуссия развернулась под фотографией, опубликованной в Twitter команды.

Второй год подряд на трофее выгравировано имя Малкина, начинающееся с «F» вместо «E». Представители клуба утверждают, что ошибки нет, а ее видимость создает свет и угол, под которым была сделана фотография кубка.

«Кто такой Фвгений Малкин?» — спросил один из пользователей.

«Фгений Малкин вернулся», — написал другой, намекая на то, что в прошлом сезоне поклонники команды обсуждали ту же проблему — в имени Малкина, выгравированном на кубке в честь победы в сезоне-2015/16 также обнаружили ошибку.

«Это свет так падает. Мы клянемся», — оправдывается пресс-служба «Пингвинс».

«Ваши аргументы неубедительны. Придется вам привезти кубок ко мне домой», — резюмировал недоверчивый болельщик.

«Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли два последних сезона подряд. В финальной серии сезона-2016/17 «Пингвинс» победили «Нэшвилл Предаторс» в шести матчах. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 очков (10 шайб и 18 передач) в 25 встречах.