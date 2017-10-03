Спорт |

Референдум о независимости Каталонии стал причиной конфликта между защитниками сборной Испании Серхио Рамосом и Жераром Пике, сообщает RT.

В понедельник Рамос и Пике приняли участие в занятии национальной команды, которое пришлось прервать из-за оскорблений фанатов в адрес защитника «Барселоны».

Футболист мадридского «Реала» Рамос вместе с остальными партнерами считает, что присутствие Пике в сборной дестабилизирует обстановку. После этого отношения Рамоса и Пике окончательно испортились.

Сборная Испании в ближайших матчах квалификации чемпионата мира — 2018 сыграет 6 октября с Албанией и 9 октября с израильтянами.