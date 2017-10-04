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Рижское "Динамо" уступило московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). Голы в составе победителей забили Кирилл Капризов (4), Андрей Кузьменко (23) и Валерий Ничушкин (64), у рижан отличились Робертс Липсбергс (5) и Микс Индрашис (11).

"Динамо" потерпело 13-е поражение подряд и обновило свой антирекорд в КХЛ.

В следующем матче хоккеисты "Динамо" 5 октября сыграют в Подольске с подмосковным "Витязем".

Фото: Twitter