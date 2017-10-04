Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Рижское "Динамо" проиграло 13-й матч подряд (7)

фото

Спорт | 4 октября 2017 года, 08:08

Рижское "Динамо" уступило московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). Голы в составе победителей забили Кирилл Капризов (4), Андрей Кузьменко (23) и Валерий Ничушкин (64), у рижан отличились Робертс Липсбергс (5) и Микс Индрашис (11).

"Динамо" потерпело 13-е поражение подряд и обновило свой антирекорд в КХЛ.

В следующем матче хоккеисты "Динамо" 5 октября сыграют в Подольске с подмосковным "Витязем".

Фото: Twitter

Комментарии 7
Edgar Underrap52 минуты назад
Что то они вообще сдулись. ))
Ответить
Edgar Nitiss1 час назад
а денег норм заработали ? чет я не в восторге от их хокея
Ответить
Edvins Amolins37 минут назад
пора делать ставки на поражение..
Ответить