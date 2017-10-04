Рижское "Динамо" проиграло 13-й матч подряд (7)
Спорт | 4 октября 2017 года, 08:08
Рижское "Динамо" уступило московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). Голы в составе победителей забили Кирилл Капризов (4), Андрей Кузьменко (23) и Валерий Ничушкин (64), у рижан отличились Робертс Липсбергс (5) и Микс Индрашис (11).
"Динамо" потерпело 13-е поражение подряд и обновило свой антирекорд в КХЛ.
В следующем матче хоккеисты "Динамо" 5 октября сыграют в Подольске с подмосковным "Витязем".
Фото: Twitter
Что то они вообще сдулись. ))
4
Ответить
а денег норм заработали ? чет я не в восторге от их хокея
4
Ответить
пора делать ставки на поражение..
3
Ответить
Показать все (7)