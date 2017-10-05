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Латвийская теннисистка Алена Остапенко обыграла австралийку Саманту Стосур во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине (призовой фонд - $6,4 млн). Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

20-летняя спортсменка квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре. Призовой фонд соревнований, где сыграют теннисистки, вошедшие в восьмерку лучших в чемпионской гонке, составит $7 млн.

Ранее право выступить на этом турнире завоевали испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, американка Винус Уильямс и датчанка Каролин Возняцки. На данный момент восьмерку чемпионской гонки замыкает британка Йоханна Конта (3655 очков). Далее следуют француженки Кристина Младенович (2876) и Каролин Гарсия (2855), а также россиянка Светлана Кузнецова (2847).