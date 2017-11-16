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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подчеркнул, что участие сборной России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане не связано с вопросом восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

Напомним, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстанавливать РУСАДА. Данное решение было принято из-за невыполнения двух ключевых критериев дорожной карты - публичного признания выводов независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о существовании государственной допинговой системы, а также предоставления доступа к допинг-пробам, опечатанным в московской антидопинговой лаборатории.

В докладе Макларена, в частности, сообщалось о подмене хозяевами Игр-2014 при поддержке спецслужб проб своих спортсменов через дырку в стене лаборатории.

Однако Томас Бах не видит проблем с предоставлением сборной РФ права принять участие в Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане, даже если РУСАДА не будет восстановлено в правах. По его словам, все заинтересованы в восстановлении РУСАДА в правах, но наказание за прежние нарушения должны последовать.

"Думаю, всем хотелось бы, чтобы РУСАДА работало на полную мощность, чтобы российских спортсменов можно было проверять, - приводит слова Баха издание New York Times. - За прошлое необходимо наказывать. Но сейчас речь идет о будущем, а это разные вещи".

Окончательное решение по участию российских спортсменов на Играх-2018 в свете скандального доклада Макларена исполком МОК примет в декабре на основании выводов двух комиссий своего ведомства, которые призваны разобраться с обвинениями в адрес РФ.

Первая комиссия во главе с Денисом Освальдом занимается расследованием возможных случаев махинаций с допинг-пробами россиян в Сочи и их перепроверкой. Первые ее выводы по поводу виновности отечественных лыжников оказались неутешительными для россиян. Высока вероятность, что по всем делам, рассматриваемым комиссией Освальда, будут приняты аналогичные вердикты.

Вторая комиссия Самуэля Шмида расследует причастность Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами и пока не оглашала никаких даже предварительных результатов.

WADA не против выступления в Пхенчхане "чистых" спортсменов

Тем временем глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что все представители совета учредителей WADA сошлись во мнении, что "чистые" спортсмены, безусловно, должны иметь право выступать на всех соревнованиях.

"Хочу заострить ваше внимание на том, что все мы в WADA сегодня сошлись во мнении, что "чистые" спортсмены, безусловно, должны иметь право выступать на всех соревнованиях. Но что касается соответствия РУСАДА, то они по-прежнему не выполнили всю дорожную карту, поэтому остаются в прежнем статусе", - цитирует Риди "Р-Спорт".

Вполне возможно, что WADA будет настаивать на выступлении "чистых" спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом, что уже было опробовано на чемпионатах мира. Однако российская сторона заранее отказалась от поездки в Пхенчхан на таких условиях.