Экс-первая ракетка мира в парном разряде, победительница Уимблдона-1998 в одиночном разряде, чешская теннисистка Яна Новотна скончалась после продолжительной болезни в возрасте 49 лет, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

"С глубокой печалью WTA сообщает о том, что в воскресенье, 19 ноября, умерла Яна Новотна, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-вторая ракетка планеты в одиночном разряде. После долгой борьбы с раком Яна мирно ушла из жизни в окружении семьи в родной Чехии в возрасте 49 лет", - говорится в заявлении WTA.

Как отмечает BBC, Новотна, у которой был рак, "мирно умерла, в окружении своей семьи".

