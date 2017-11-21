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Главный тренер рижского клуба МЕТТА/ЛУ Андрис Рихертс заявил, что футболист сборной Латвии и юрмальского «Спартака» Эдгар Варданян доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщает RT.

«Сейчас Варданян лежит в больнице в критическом состоянии. Никто не знает, что делать. У него были плохие анализы, воспаление, внутренняя инфекция. Он раньше уже был в больнице, ситуация вроде разрешилась, но теперь она снова возникла», — цитирует Рихертса TV Net.

Варданян — 24-летний латвийский футболист армянского происхождения. С 2017-го играет за "Спартак" (Юрмала). Также с этого года выступает за национальную сборную. На его счету уже четыре матча за Латвию.

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