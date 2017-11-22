Глава федерации скелетона: правда победила ложь, Дукурс - чемпион (32)

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Спорт | 22 ноября 2017 года, 18:33

Глава Латвийской федерации бобслея и скелетона Зинтис Экманис прокомментировал аннулирование результата россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде в Сочи, вследствие которого латвийцы Мартинс и Томас Дукурсы должны получить золотую и бронзовую награды Игр соответственно.

"Мы ждали этого. Те, кто следит за спортом, знали, что наши бобслеисты и скелетонист Мартинс Дукурс - олимпийские чемпионы. Теперь это подтверждено юридически. Главное, что правда победила ложь. Александр Зубков употреблял соль, чтобы скрыть применение допинга. У нормального человека не может быть столько соли в организме", - приводит слова бронзового призера Игр-1984 Sportacentrs.

Напомним, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет лишил российского скелетониста Александра Третьякова золотой медали Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

Таким образом, после лишения Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.

Комментарии 32
Борменталь2 часа назад
Будучи порядочным человеком,Дукурсу следовало бы отказаться от этой награды,от неё дурно пахнет.Всем понятно что это политичсский заказ не имеющий ни чего общего со спортом.Отцы основатели олимпийских игр наверное в гробах переворачиваются от происходящего со спортом.Похоже закат МОК не за горами.
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ну и ну2 часа назад
Придурок этот глава федерации. Привыкли "выигрывать" за счет WADA ,многочисленных юристов,и при помощи откровенной лжи. А ведь додуматься сами не смогли,а переняли от "до боли" любимых Америкосов.
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Патриот 2 часа назад
Да хрен тебе отсо....ть у пьяного ёжика! Правда восторжествует и как всегда будете в жопе.
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