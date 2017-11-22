Спорт |

Глава Латвийской федерации бобслея и скелетона Зинтис Экманис прокомментировал аннулирование результата россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде в Сочи, вследствие которого латвийцы Мартинс и Томас Дукурсы должны получить золотую и бронзовую награды Игр соответственно.

"Мы ждали этого. Те, кто следит за спортом, знали, что наши бобслеисты и скелетонист Мартинс Дукурс - олимпийские чемпионы. Теперь это подтверждено юридически. Главное, что правда победила ложь. Александр Зубков употреблял соль, чтобы скрыть применение допинга. У нормального человека не может быть столько соли в организме", - приводит слова бронзового призера Игр-1984 Sportacentrs.

Напомним, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет лишил российского скелетониста Александра Третьякова золотой медали Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

Таким образом, после лишения Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.