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Бывший врач сборной США Ларри Нассар признал себя виновным в домогательствах к семи различным девушкам, большинство из которых профессиональные спортсменки.

Об этом сообщает The New York Times.

Теперь Нассару, пребывающему под стражей до окончания судебного процесса по его делу, грозит тюремное заключение сроком по меньшей мере 25 лет.

Как отмечает издание, обвинения в домогательствах в адрес врача выдвинули более 130 девушек, среди которых олимпийские чемпионки Эли Рэйзман, Маккайла Марони и Гэбби Дуглас.

Приговор по делу Нассара будет вынесен 12 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что обладательница трёх золотых медалей Олимпийских игр обвинила Нассара в домогательствах.