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В среду, 22 ноября, была представлена коллекция одежды Олимпийской сборной Латвии, в которой спортсмены будут выступать на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, сообщил Латвийский олимпийский комитет и портал olimpiade.lv.

Каждый комплект состоит из одежды, в которой спортсмены выйдут на церемонию открытия Олимпиады, на тренировки и выступления, будут носить в повседневной жизни. Представлен также целый спектр аксессуаров, всего 45 предметов в каждом комплекте, куда входят три пары обуви, три сумки и 14 различных аксессуаров (перчатки, шапки, белье), информировал Латвийский Олимпийский комитет.

Коллекция создана в цветах латвийского флага – белом, бордо, красном, а также сером. Кроме того одежду украшает традиционный национальный орнамент.

Стоимость одного комплекта составляет 2 624 евро. Всего заказано 150 комплектов.

"Мы делали все возможное, чтобы эта коллекция объединяла в себе современные технологии, к примеру, бесшовная и водонепроницаемая ткань, и традиционные латышские элементы. Цветами коллекции выбран белый, серый и латышские красные тона. Дизайн коллекции дополнен идентификационным узором Латвийской сборной - пинумом, который символизирует силу и единство команды", - рассказал руководитель предприятия OTCF, которому принадлежит бренд спортивных товаров 4F, Игорь Клая.

В ноябре реплики моделей коллекции олимпийской одежды можно будет приобрести в рижских крупных торговых центрах.

"Это означает, что каждый латыш сможет оказать поддержку своим олимпийцам. Это на самом деле уникальная возможность для всех фанатов и патриотов!", - сказал Игорь Клая.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Фото и инфографика olimpiade.lv