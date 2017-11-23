Мартинс Дукурс: я рад за своего отца (31)
Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс отметил, что обрадовался, когда узнал о дисквалификации Александра Третьякова. Золотая медаль Сочи-2014 россиянина должна перейти к Дукурсу, сообщает sport-express.ru.
"Я моделировал эту ситуацию в своей голове и думал, что такой радости у меня не будет. Но я рад. Посреди ночи у меня зазвонил телефон, и все стало ясно. Я пошел в комнату к отцу и обнял его. Конечно, лучше испытать эти эмоции на Олимпиаде. Но лучше поздно, чем никогда", - сказал Дукурс.
В свою очередь глава Латвийской федерации бобслея и скелетона Зинтис Экманис указал, что правда победила ложь, Дукурс - чемпион.
"Мы ждали этого. Те, кто следит за спортом, знали, что наши бобслеисты и скелетонист Мартинс Дукурс - олимпийские чемпионы. Теперь это подтверждено юридически. Главное, что правда победила ложь. Александр Зубков употреблял соль, чтобы скрыть применение допинга. У нормального человека не может быть столько соли в организме", - приводит слова бронзового призера Игр-1984 Sportacentrs.
В среду МОК объявил о пожизненном отстранении от участия в Играх четырех российских скелетонистов — Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной.
Результаты спортсменов с Олимпиады в Сочи аннулированы, Третьяков лишен золотой медали, а Никитина – бронзовой.
Таким образом, после лишения Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.
первое место надо получать своими силами,а не потому,что у кого то забрали бездоказательно.
так и в чк стучали,чтобы соседский диван себе забрать,так и немцам доносили на евреев...
ничего не меняется.
не может быть в организме столько соли.... а соль это шопинг нынче;)
соль нашли.
соль.
много.
поэтому медаль надо отобрать.
занавес.