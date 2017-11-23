Спорт |

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс отметил, что обрадовался, когда узнал о дисквалификации Александра Третьякова. Золотая медаль Сочи-2014 россиянина должна перейти к Дукурсу, сообщает sport-express.ru.

"Я моделировал эту ситуацию в своей голове и думал, что такой радости у меня не будет. Но я рад. Посреди ночи у меня зазвонил телефон, и все стало ясно. Я пошел в комнату к отцу и обнял его. Конечно, лучше испытать эти эмоции на Олимпиаде. Но лучше поздно, чем никогда", - сказал Дукурс.

В свою очередь глава Латвийской федерации бобслея и скелетона Зинтис Экманис указал, что правда победила ложь, Дукурс - чемпион.

"Мы ждали этого. Те, кто следит за спортом, знали, что наши бобслеисты и скелетонист Мартинс Дукурс - олимпийские чемпионы. Теперь это подтверждено юридически. Главное, что правда победила ложь. Александр Зубков употреблял соль, чтобы скрыть применение допинга. У нормального человека не может быть столько соли в организме", - приводит слова бронзового призера Игр-1984 Sportacentrs.

В среду МОК объявил о пожизненном отстранении от участия в Играх четырех российских скелетонистов — Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

Результаты спортсменов с Олимпиады в Сочи аннулированы, Третьяков лишен золотой медали, а Никитина – бронзовой.

Таким образом, после лишения Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.