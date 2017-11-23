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Латвийский сегмент Twitter комментирует решение Международного олимпийского комитета лишить российского скелетониста Александра Третьякова золотой медали Олимпийских Игр-2014 в Сочи, означающее, что золото достанется латвийскому спортсмену Мартину Дукурсу.

Свое мнение высказывает журналист Янис Гесте.

"Эмоции это все-таки не компенсирует. Но Мартин - олимпийский чемпион!", - написал он.

Emocijas tas droši vien nekompensēs. Bet Martins - olimpiskais čempions! https://t.co/rFuxQLzCbk — Jānis Geste (@gestins) 22 ноября 2017 г.

Спортивный комментатор Латвийского телевидения Марис Рименис рад чемпионству Дукурса.

"Да, радость украли, но медаль добыли, теперь у Мартина есть все, абсолютно все большие награды! Сам он сейчас спит в Уистлере сладким сном", - пишет он.

Jā , prieku nozaga, bet medaļu dabūs, līdz ar to Martinam nu ir visi, pilnīgi visi lielie tituli! Un viņš pats pašlaik mierīgi guļ Vistlerā saldu miegu! — Māris Rīmenis (@MekijsNazis) 22 ноября 2017 г.

Нюансы решения МОК интересуют Марека Калниньша.

"Как это происходит - Третьяков должен будет вернуть свои медали или будут изготовлены новые, а эти признают недействительными?", - пишет он.

Kā tas notiek - Tretjakovam jāatdod savas medaļas vai izkals jaunas un tās atzīs par nederīgām (moš viņš jau "pazaudējis")? — Mareks Kalniņš (@MareksKa) 22 ноября 2017 г.

Бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич надеется, что Дукурса вознаградят по заслугам.

"Надеюсь, что Кабинет министров будет действовать соответствующе", - написал он.

Ceru, ka MK atbilstoši rīkosies.... — Guntis Belēvičs (@guntisbelevics) 22 ноября 2017 г.

Напомним, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет лишил российского скелетониста Александра Третьякова золотой медали Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

Таким образом, после лишения Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.