Twitter о золоте Дукурса: эмоции уже не вернуть, но победа наша (9)

фото

Спорт | 23 ноября 2017 года, 16:33

Латвийский сегмент Twitter комментирует решение Международного олимпийского комитета лишить российского скелетониста Александра Третьякова золотой медали Олимпийских Игр-2014 в Сочи, означающее, что золото достанется латвийскому спортсмену Мартину Дукурсу.

Свое мнение высказывает журналист Янис Гесте.

"Эмоции это все-таки не компенсирует. Но Мартин - олимпийский чемпион!", - написал он.

Спортивный комментатор Латвийского телевидения Марис Рименис рад чемпионству Дукурса.

"Да, радость украли, но медаль добыли, теперь у Мартина есть все, абсолютно все большие награды! Сам он сейчас спит в Уистлере сладким сном", - пишет он.

Нюансы решения МОК интересуют Марека Калниньша.

"Как это происходит - Третьяков должен будет вернуть свои медали или будут изготовлены новые, а эти признают недействительными?", - пишет он.

Бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич надеется, что Дукурса вознаградят по заслугам.

"Надеюсь, что Кабинет министров будет действовать соответствующе", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет лишил российского скелетониста Александра Третьякова золотой медали Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

Таким образом, после лишения Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.

Комментарии 9
кот1 час назад
Проамериканские спортивные организации начали оголтелые нападки на российских спортсменов.Лично меня заявления антидопинговой организации кормящейся с рук америкосов совсем не огорчает.Понятно что и наши "победители" сидят на одной русофобской игле вместе со своими сабаководами из за океана.
3
Ответить
брек1 час назад
Позорище!!! Не только МОН,но и Дукурсу! Явно не чистая победа! Настоящий мужик отказался бы от "грязненькой" победы! Посмотрим,примет или нет?! Поскольку он присоединился к травле российских спортсменов,уверен не задумается и схавает!!!
3
Ответить
ЕЕ1 час назад
Четыре года проверяли,тёмные делишки под ковром.
2
Ответить