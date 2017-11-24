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Тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан заявил, что Федерация бобслея России обратится за помощью к адвокатам, которые защищали российских спортсменов на слушаниях в дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

"Сегодня будем разговаривать с адвокатами, которые защищали наши права во время слушаний в МОК, и принимать решения о своих дальнейших действиях", — цитирует Чабана ТАСС.

"Мы узнали об этом решении сразу после заключительного тренировочного заезда непосредственно перед жеребьевкой самого этапа Кубка мира на совещании всех капитанов команд. Нам объявили, что Третьяков и Никитина не будут участвовать в этом этапе Кубка мира.

Сами эти спортсмены очень расстроены, потому что им не дали возможность выступить и вынесли столь поспешно это суровое решение. После этого этапа у нас будет двухнедельный перерыв, когда можно все подобные вопросы решить без особой спешки, а так приняли решение накануне старта, а мы ничего не успеем сделать", — сказал тренер.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) временно отстранила россиян Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову от участия в соревнованиях.