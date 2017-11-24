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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года российского бобслеиста Александра Зубкова, а также пожизненно отстранил его от участия в Олимпиадах. Об этом сообщается в релизе МОК.

Кроме того, Зубкову запрещена аккредитация на все соревнования под эгидой МОК в любом качестве. Таким образом, сборная России лишилась двух золотых медалей после аннулирования результатов экипажей Зубкова.

В соревнованиях четверок золото перешло в латвийскому экипажу во главе с пилотом Оскаром Мелбардисом, серебро - американскому экипаже во главе с Холкомбом. Россияне Александр Касьянов и Максим Белугин станут бронзовым призерами в двойках, Касьянов, Белугин, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев получат бронзу в четверках.

Чемпионами в соревнованиях двоек станут швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауман, серебро получат американцы Стивен Холкомб, погибший в мае 2017 года, и Стивен Лэнгтон.

Официальное решение о перераспределении медалей должна еще принять Международная федерация бобслея и скелетона.

Зубков завершил спортивную карьеру в 2014 году и в настоящее время занимает пост президента Федерации бобслея России. Он является чемпионом мира 2011 года по бобслею в соревнованиях двоек, а также трехкратным серебряным и дважды бронзовым медалистом мирового первенства. Зубков пять раз выигрывал Кубок мира среди четверок, один раз среди двоек. На Олимпиаде-2006 в Турине россиянин завоевал серебро в четверках, на ОИ-2010 в Ванкувере - бронзу в двойках. На Играх в Сочи Зубков стал чемпионом в двойках с разгоняющим Алексеем Воеводой и в четверках вместе с Воеводой, Алексеем Негодайло и Дмитрием Труненковым.

Напомним, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет лишил золотой медали Игр-2014 российского скелетониста Александра Третьякова.

Таким образом, после лишения Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.