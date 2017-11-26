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Никита Трегубов, Юн Сун Бин, Томас Дукурс (слева направо)

На третьем этапе Кубка мира в канадском Уистлере по сумме двух заездов Мартин Дукурс занял непривычно низкое для себя шестое место. Зато его старший брат Томас поднялся на пьедестал с бронзой.

Томас Дукурс после первого заезда делил шестое место, но сумел улучшить результат и в итоге стал третьим. От занявшего второе место россиянина Никиты Трегубова он отстал на 0,24 секунды, а от победившего корейца Юн Сун Бина — почти на целую секунду.

Кореец выиграл второй этап подряд, причем в первом заезде он установил рекорд трассы, как и на прошлой неделе в Парк-Сити.

Следующий этап Кубка мира пройдет через две недели в немецком Винтерберге.

Затем скелетонистов и бобслеистов ждут соревнования в австрийском Иглсе. Еще три этапа пройдут в новом календарном году.

Заключительный состоится в немецком Кенигзее 19 января.

А на февраль запланирован главный старт четырехлетия — зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Как сообщалось ранее, после лишения российского спортсмена Александра Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь, брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.

Фото: ibsf.org