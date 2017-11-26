Мартин Дукурс проиграл на этапе Кубка мира, а Томас взял медаль (1)
На третьем этапе Кубка мира в канадском Уистлере по сумме двух заездов Мартин Дукурс занял непривычно низкое для себя шестое место. Зато его старший брат Томас поднялся на пьедестал с бронзой.
Томас Дукурс после первого заезда делил шестое место, но сумел улучшить результат и в итоге стал третьим. От занявшего второе место россиянина Никиты Трегубова он отстал на 0,24 секунды, а от победившего корейца Юн Сун Бина — почти на целую секунду.
Кореец выиграл второй этап подряд, причем в первом заезде он установил рекорд трассы, как и на прошлой неделе в Парк-Сити.
Следующий этап Кубка мира пройдет через две недели в немецком Винтерберге.
Затем скелетонистов и бобслеистов ждут соревнования в австрийском Иглсе. Еще три этапа пройдут в новом календарном году.
Заключительный состоится в немецком Кенигзее 19 января.
А на февраль запланирован главный старт четырехлетия — зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.
Как сообщалось ранее, после лишения российского спортсмена Александра Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь, брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.
Фото: ibsf.org