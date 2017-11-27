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Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России арбитр впервые в истории получит право прервать матч, если заметит любое проявление дискриминации. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Естественно мы ждем, что чемпионат мира ФИФА 2018 пройдет в духе Fair Play, с соблюдением всех принципов честной игры. Это относится к действию на футбольном поле, но, когда мы говорим о честной игре, необходимо также упомянуть и антидискриминационные и антидопинговые мероприятия", - приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино.

"Что касается допинга, то все футболисты всех команд, как во время турнира, так и во внесоревновательный период, будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных ВАДА. Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены", - подчеркнул президент ФИФА.

"То же самое касается и каких-либо проявлений дискриминации, так как борьба с ней - один из наших главных приоритетов. Уверены, что никаких инцидентов зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории Чемпионатов мира ФИФА в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации, и арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру, в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении", - заявил Инфантино.

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Инфантино отметил, что система видеопомощи арбитрам успешно зарекомендовала себя и окажет серьезную помощь судьям матчей чемпионата мира 2018 года в России.

"Мы ждем, что новые технологии смогут принести пользу как командам-участницам, так и судьям чемпионата мира в России. 2018 год уже совсем близко, и считаю, что это абсолютно нормально, что сегодня мы ищем новые возможности, чтобы помогать арбитрам принимать правильные, обоснованные решения. Система видеопомощи арбитрам - одна из них", - приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино.

"Решение об использовании видеоповторов на Чемпионате мира FIFA в России будет принято в марте 2018 года, однако на данный момент мы можем говорить об очень успешном опыте использования данной системы", - добавил он.

"Она уже помогает арбитрам избегать серьезных ошибок, от которых, кстати, не застрахован ни один человек. В конечном итоге все это идет на пользу судьям и командам. Помимо этого, мы, естественно, будем использовать систему автоматического определения взятия ворот, поэтому можно быть уверенным, что если уж гол был забит, то он точно будет засчитан", - сказал глава ФИФА.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. 1 декабря в московском Кремле состоится официальная церемония жеребьевки команд.