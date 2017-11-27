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После того как латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял лишь шестое место на третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в канадском Уистлере, российская Федерация бобслея жестко высказалась на его счет.

"Что и требовалось доказать. Так и должно быть! Никита Трегубов как в знаменитой песне прожил за себя и за того парня - Александра Третьякова, который не смог выйти на дистанцию третьего этапа Кубка Мира в канадском Уистлере, не по своей воле. Трегубов занял второе место! Это первый для него подиум сезона. Ответа красноречивее невозможно и придумать. Юн Сун Бину опять не было равных. Как раньше Мартинс Дукурс, кореец был вне конкуренции, выиграв у Никиты 75 сотых секунды. Дукурс остался только шестым, провалив напрочь первую попытку. Во второй, права, он несколько поправил дело. Из оглушительного, провал превратился в "просто провал". Старший брат Томас спас репутацию семейства, заняв третье место", - пишет федерация на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее СМИ писали, что Федерация бобслея России в сообщении на своей странице в Facebook назвала Дукурса фальшивым олимпийским чемпионом, который так бурно отмечал свою дутую победу, что проворонил все на свете.

Однако, видимо, позже эта строчка была удалена из сообщения.

Спустя несколько часов Федерация написала комментарий к своему посту, где извинилась за "не совсем точную формулировку".

"Приносим свои извинения за не совсем точную формулировку, но проигрывать нужно уметь, хотя бы для того, чтобы потом взять реванш. Возможно, у нас это не совсем получилось. Эмоции победили. Мы еще раз хотим подтвердить, что Александр Третьяков для нас остается единственным олимпийским чемпионом Сочи в мужском скелетоне, какие бы решения не принимались любыми комиссиями и комитетами. Все остальные чемпионства конечно не фальшивы – это неточное определение, они просто не существуют, во всяком случае до того момента, пока можно будет еще бороться законными методами за Лену, Сашу, Александра Юрьевича и всех наших ребят. Впереди спортивный арбитраж в Лозанне и другие инстанции. Это займет очень много времени, но братья Дукурсы и их отец ждать не захотели. Они уже начали демонстративно праздновать прямо во время соревнований на глазах у всех и раздавать интервью о победившей справедливости. До этого они искали в Сочи секундомеры, которые "подкручивали" для того, чтобы Третьяков победил и угрожали бойкотом, если чемпионат мира не перенесут из Сочи. Нужно уметь не только проигрывать, но и выигрывать, а Дукурсы делать этого не умеют. Мужчины и спортсмены так себя не ведут. Это, кстати, доказал другой латвиец Оскарс Мелбардис, который тоже получит золото, если его отберут у Александра Зубкова. Он повел себя как чемпион и мужчина в отличие от Дукурсов и нам очень жаль, если первая золотая олимпийская медаль будет получена Латвией именно таким образом", - пишут на странице Федерации.

Напомним, на прошлой неделе Международная федерация бобслея и скелетона на неопределенный срок отстранила от чемпионата конкурента латвийского спортсмена Александра Третьякова. Также отстранены были еще три российские скелетонистки - Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Как сообщалось ранее, после лишения российского спортсмена Александра Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь, брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.