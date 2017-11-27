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Игрок рижского хоккейного клуба "Динамо" Кришьянис Редлих признан лучшим защитником недели в Континентальной хоккейной лиге, пишет Diena.

В трех последних матчах, два из которых столичный клуб проводил в гостях, Редлих забил одну шайбу и отдал две результативных передачи.

В этом сезоне это первый случай, когда игрок рижского "Динамо" признан лучшим игроком недели.

В последнее время рижское "Динамо" чередует победы с поражениями и довольно стабильно набирает очки почти в каждом матче. Команда под руководством и.о. главного тренера Гирта Анкипанса по-прежнему является худшей в лиге, но сокращается отставание от аутсайдеров Восточной конференции — "Югры" и "Лады".

Фото: flickr.com