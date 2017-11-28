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Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) объявили дату полуфинального поединка турнира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом, передает Вoxingnews24.

Поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC пройдет 27 января.

Точное место боя будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось, что на организацию боя претендуют Киев, Рига и Чикаго, тогда как сам Усик сказал, что, вероятно, это будет европейский город, но не Киев.

Напомним, 30 сентября Бриедис в Риге по очкам победил кубинца Майка Переса, тем самым защитив свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Ранее также сообщалось, что если Бриедис победит Усика, то станет мультимиллионером.