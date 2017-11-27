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Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты выступлений на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи еще пятерых российских спортсменов, сообщает "Интерфакс".

Виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи признаны скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, а также биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Им пожизненно запрещено выступать на Олимпийских играх, говорится в заявлении на официальном сайте МОК.

Негодайло и Труненков ранее уже были автоматически лишены золотых медалей Сочи в соревнованиях четверок после дисквалификации члена их экипажа Александра Зубкова.

После дисквалификации российских бобслеистов золотые медали должны перейти к латвийскому пилоту Оскару Мелбардису и его разгоняющим, завоевавшим в Сочи серебро в конкуренции экипажей-четверок. Решение о перераспределении медалей будет принимать Международная федерация бобслея и скелетона.