Еще пятеро российских спортсменов лишены медалей Игр-2014 (1)

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Спорт | 27 ноября 2017 года, 23:04

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты выступлений на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи еще пятерых российских спортсменов, сообщает "Интерфакс".

Виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи признаны скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, а также биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Им пожизненно запрещено выступать на Олимпийских играх, говорится в заявлении на официальном сайте МОК.

Негодайло и Труненков ранее уже были автоматически лишены золотых медалей Сочи в соревнованиях четверок после дисквалификации члена их экипажа Александра Зубкова.

После дисквалификации российских бобслеистов золотые медали должны перейти к латвийскому пилоту Оскару Мелбардису и его разгоняющим, завоевавшим в Сочи серебро в конкуренции экипажей-четверок. Решение о перераспределении медалей будет принимать Международная федерация бобслея и скелетона.

Комментарии 1
Какая то неполная информация1 час назад
У России отняли ещё 2 серебра. Она опустилась на третье место в общекомандном медальном зачете. В Сочи сборная выиграла 33 медали, теперь это количество уменьшилось до 24 (10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых). Лидерство захватили норвежцы. У них 29 наград (11 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых). Вторыми стали канадцы — 25 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых).
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