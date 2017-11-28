Спорт |

Во время матча 37 тура бразильского чемпионата по футболу защитник клуба «Понте Прето» Родриго совершил грубое действие по отношению к игроку команды «Витория». Видео инцидента появилось в Youtube-аккаунте Rock Silver.

На 20-й минуте встрече Родриго решил засунуть палец в зад игрока команды-соперника. За этот жест защитник получил красную карточку, оставив «Понте Прето» в меньшинстве.

Матч завершился победой «Витории» со счетом 3:2. После 37 туров Серии А команда занимает 15 место, имея в активе 43 очка. «Понте Прето» расположился на предпоследнем месте с 39 очками.