Футболиста удалили за попытку засунуть палец в зад соперника (3)
Спорт | 28 ноября 2017 года, 08:11
Во время матча 37 тура бразильского чемпионата по футболу защитник клуба «Понте Прето» Родриго совершил грубое действие по отношению к игроку команды «Витория». Видео инцидента появилось в Youtube-аккаунте Rock Silver.
На 20-й минуте встрече Родриго решил засунуть палец в зад игрока команды-соперника. За этот жест защитник получил красную карточку, оставив «Понте Прето» в меньшинстве.
Матч завершился победой «Витории» со счетом 3:2. После 37 туров Серии А команда занимает 15 место, имея в активе 43 очка. «Понте Прето» расположился на предпоследнем месте с 39 очками.
Источник: Lenta.ru
Надо ввести еще одну карточку : направление в психушку !
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На майках таких футболистов нужно ввести наклейки с нарисованным пальцем и надпись, осторожно,анальный футболист.
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"загиб-а-а-ай!"(c)
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