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Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российского бобслеиста Александра Касьянова на Олимпиаде-2014 в Сочи. Из этого следует, что вместо него бронзу получат латвийские спортсмены Оскар Мелбардис и Даумант Дрейшкенс.

На Олимпиаде в Сочи двойка Касьянова и Максима Белугина стала четвертой, но после дисквалификации, а также дисквалификации команды другого российского бобслеиста Зубкова, бронзовая награда ОИ-2014 достанется латвийцам Мелбардису и Дрейшкенсу, которые на зимней олимпиаде заняли пятое место.

Напомним, ранее стало известно, что МОК лишил двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года российского бобслеиста Александра Зубкова, а также пожизненно отстранил его от участия в Олимпиадах.

Также российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина были лишены золотой и бронзовой медали.

Фото: flickr.com