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Латвийская штангистка Ребека Коха в четверг на проходящем в США чемпионате мира завоевала бронзовую медаль, став первой в истории латвийского спорта тяжелоатлеткой, поднявшейся на пьедестал мирового первенства среди взрослых.

В своей весовой категории до 58 килограммов Коха подняла в сумме 222 килограмма.

В рывке лучший результат Кохи составил 101 килограмм, что является новым рекордом спортсменки. В толчке латвийская штангистка подняла 121 килограмм.

Золотую медаль в этой весовой категории завоевала Куо Син-Чжунь из Тайваня, которая в сумме подняла 240 килограммов, а серебряной медалисткой стала спортсменка из Таиланда Сукания Срисурат, поднявшая 225 килограммов.

19-летняя Коха трижды становилась чемпионкой Европы среди юниоров, а в апреле этого года завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы среди взрослых.

На прошедшей в 2016 году Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Коха заняла 4-е место.