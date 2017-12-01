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Несмотря на то, что официально ни дата, ни место проведения полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе (до 90,7 кг) между чемпионом мира WBO украинцем Александром Усиком и обладателем титула WBC латвийцем Майрисом Бриедисом пока не объявлены, все чаще поступает информация, что поединок состоится в Риге.

Промоутер украинского чемпиона WBO Александра Усика Александр Красюк в комментарии порталу "В ринге" признался, что он и сам боксер владеют информацией о вероятном проведении боя в Риге.

"Мы боролись и продолжаем бороться за возможность организации поединка в Украине, но экономические реалии диктуют свои условия организаторам. К сожалению, платежеспособность в Украине на порядок ниже, чем в Латвии. К тому же и 12-тысячной закрытой арены в Украине не сыскать...", - сказал Красюк.

По предварительной информации, поединок Усик – Бриедис состоится 27 января 2018 года.

Между тем, сам украинский чемпион мира по версии WBO Александр Усик уверяет, что латвиец Марис Бриедис на первый взгляд кажется простым парнем, но это не так.

Именно так он прокомментировал предстоящий бой и своего соперника.

"Латвиец интересен тем, что у него есть пояс WBC, и это будет бой за объединение. Победитель получит два пояса. О его слабых и сильных сторонах я не задумываюсь, а просто готовлюсь – мы с тренером просматриваем поединки. Казалось бы со стороны, что это довольно простой парень. Но это не так". – отметил Усик.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в ночь на 1 октября в латвийской Риге в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии WBSS Марис Бриедис одержал победу над кубинцем Майком Пересом. Следовательно, в следующем раунде соревнований ему предстоит встретиться с украинцем Александром Усиком, который 10 сентября досрочно победил немца Марко Хука.

Источник: vringe.com