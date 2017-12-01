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В матче открытия чемпионата мира-2018 по футболу сыграют команды, занимающие самое низкое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) — сборные России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подопечные Станислава Черчесова — 65-е в таблице, команда Саудовской Аравии — 63-я. Игра состоится в «Лужниках» 14 июня и начнется в 18:00 мск. Россияне также сыграют со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Жеребьевка прошла в пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце. Мероприятие провели российская телеведущая Мария Командная и бывший английский футболист Гари Линекер.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные.