СМИ заявили о нейтральном статусе РФ на Играх-2018 (1)
Спорт | 3 декабря 2017 года, 15:13
Российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Советский спорт».
Участие сборной будет согласовано лишь в том случае, если она будет выступать в нейтральном статусе. Таким образом, спортсменам запретят демонстрировать любые государственные символы и выступать в экипировке с обозначением их национальной принадлежности.
Согласно данным журналистов, в настоящее время улаживаются последние детали в отношении участия сборной России в ОИ. В том числе, решается вопрос о понятии «нейтрального статуса» российской команды по хоккею.
Совсем сдурели!
1
Ответить