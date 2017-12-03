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Хоккеисты рижского «Динамо» дома переиграли братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе рижан заброшенными шайбами отметились Гунтис Галвиньш, Лаурис Дарзиньш, Френкс Разгалс и Микс Индрашис, офорвимвший в этом матче дубль. У братиславской команды точный бросок на свой счет записал Андрей Месарош.

«Динамо» впервые за три месяца ушло с последнего места во всей лиге - теперь худшей командой сезона является «Югра», которая с 27 очками занимает 14-е место на Востоке. Рижане набрали 29 очков в 38 встречах чемпионата и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» с 40 баллами после 37 игр находится на 12 месте.

Отметим, что именно гостевой победой над словацкой командой 7 октября рижане прервали 14-матчевую серию поражений (клубный антирекорд в КХЛ).

В следующей игре рижане 5 декабря дома встретятся с ЦСКА.