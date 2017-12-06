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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением на заседании исполкома касаемо отстранения России от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом функционер заявил на пресс-конференции.

«Олимпийский бойкот еще никогда ничего не добился. Не вижу причин для того, чтобы позволить «чистым» российским спортсменам участвовать. Важно показать, что в России есть «чистые» спортсмены. Я сам спортсмен, и мне жаль всех свободных от допинга коллег-россиян, которые пострадали из-за этих манипуляций», — заявил Бах.

Ранее стало известно, что МОК допустил на Олимпиаду чистых российских спортсменов под нейтральным флагом.