Томас Бах пожалел всех "чистых" российских спортсменов (2)
Спорт | 6 декабря 2017 года, 07:16
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением на заседании исполкома касаемо отстранения России от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом функционер заявил на пресс-конференции.
«Олимпийский бойкот еще никогда ничего не добился. Не вижу причин для того, чтобы позволить «чистым» российским спортсменам участвовать. Важно показать, что в России есть «чистые» спортсмены. Я сам спортсмен, и мне жаль всех свободных от допинга коллег-россиян, которые пострадали из-за этих манипуляций», — заявил Бах.
Ранее стало известно, что МОК допустил на Олимпиаду чистых российских спортсменов под нейтральным флагом.
Источник: Газета.ru
Возможно, кстати, что Хайо Зеппельт презентовал мнение чиновников ВАДА.
Может ли исполком МОК запретить российской сборной проход флагом на церемонии открытия? Теоретически - да. В истории есть прецеденты подобного рода. В 2012 году индийские спортсмены (из-за нарушений НОКа), а 1992 году югославы (по политическим соображениям), выходили по олимпийским флагом.
Вопрос национального флага никак не регламентируется в Олимпийской хартии. Дело в том, что Олимпийские игры - "соревнования в индивидуальных и командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран". То есть национальные флаги на открытии - это часть шоу, самодеятельность сборных, которая, по хорошему, могла бы быть запрещена для всех, если бы чиновники МОК блюли собственные олимпийские принципы. Но поскольку МОК получает доход от показа соревнований по ТВ, чиновники смотрят сквозь пальцы на многие вещи, которые повышают интерес к состязаниям