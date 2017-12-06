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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков является предателем, сказал в интервью радиостанции Baltkom предприниматель Киров Липман, более 20 лет возглавлявший Федерацию хоккея Латвии.

Он считает, что допинговый скандал вокруг российский спортсменов является в большей степени политическим.

«Я глубоко убежден, что на 70% это чисто политическое… Допинг применяется, но не только в России, но и в других странах мира. Я думаю, что Россию допустят до Олимпиады. Иначе быть просто не может», — сказал Липман.

Комментируя заявления Родченкова, на котором основывается WADA, Липман высказал мнение, что он сам должен нести ответственность за происходящее.

«Родченков сам являлся ответственным за антидопинговое применение препаратов. Я думаю, что кому как не ему понятно, что и как делается. Если он, конечно, хотел, чтобы его подопечные незаконно достигли результатов мирового уровня, может он и пихал им всякие препараты. Но тогда он сам и виноват. Я бы сказал, что он предатель просто. И все. Не более того», — сказал Липман.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» России. Его свидетельства стали основой доклада комиссии WADA о допинге в российском спорте. Российские власти ранее неоднократно опровергали его заявления. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря примет решение по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018.