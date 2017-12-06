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Президент Латвийской федерации бобслея и скелетона Янис Колс ожидает, что Россия бойкотирует зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане и не разрешит своим атлетам выступать под нейтральным флагом.

Решение Международного олимпийского комитета он считает справедливым, поскольку возможность участвовать в играх останется у "чистых" спортсменов.

"В общем, решение справедливое, потому что оно достаточно тяжело наказывает тех, кто виноват. Однако оставляет возможность тем атлетам, которые на самом деле "чисты" и свою жизнь посвятили тому, чтобы реализовать свою мечту и участвовать в олимпийских играх", - заявил Колс

Он также предполагает, что Россия бойкотирует Олимпиаду и это еще больше обострит нынешнюю политическую ситуацию в мире.

"Зная большие амбиции России и, зная то, что спортсмены этой страны смогут стартовать только под нейтральным флагом и без своего гимна, в ближайшие дни мы получим их официальный ответ. Допускаю, что в худшем случае россияне примут решение бойкотировать олимпийские игры, что обострит ситуацию не только в спорте, но и в политике. Будет эффект землетрясения, толчки которого мы будем чувствовать еще долгое время", - отметил президент федерации.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и его главы Александра Жукова. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: flickr.com