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Московский «Спартак» уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:7 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Данное поражение стало самым крупным для красно-белого клуба за всю историю, включая советский период, во всех официальных турнирах.

Ранее «Спартак» ни разу не проигрывал с разницей больше пяти мячей. До этого худшим результатом московской команды в еврокубках было поражение от все того же «Ливерпуля» в матче группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся в Англии 2 октября 2002 года. Тогда красно-белые уступили со счетом 0:5.

Ранее «Спартак» с разгромом проиграл «Ливерпулю» и завершил выступление в Лиге чемпионов.

Фото: Twitter «Спартака»