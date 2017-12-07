Спорт |

Поэт и музыкант Вася Обломов считает, что российский народ должен сам решать свою судьбу, а историю с допингом на Олимпиаде необходимо прояснить. Об этом он сказал в эфире программы “Без обид” на телеканале LTV7. журналисту радио Baltkom Вадиму Радионову.

«Я не хочу жаловаться. Я считаю, что если мы способны на перемены в нашей стране, мы должны их добиться сами. Если не способны – значит такие мы люди. Я не хочу говорить, что мой народ плохой. Он такой, какой есть. А художник пытается объяснить жизнь, которую он видит вокруг себя. Своими словами, своими средствами», - сказал музыкант. Он также признался, что не любит бывая зарубежом жаловаться в интервью на Россию.

«Хотят, чтобы я пришел в эфир и сказал, что в России невозможно жить, что мы все в аду. Очень хотят это услышать. Я не люблю этим заниматься. Как говорил Пушкин: я могу сколько угодно презирать свое отечество, но это могу делать я», - сказал он.

Обломов также заявил, что пока не полностью разобрался в истории с допингом в российской олимпийской сборной.

«А что касается спортсменов – я не очень понимаю меняли там мочу или нет, была ли на государственному уровне история с допингом или нет. Там предьявляют какие-то доказательства, какие-то фамилии называются, какие-то баночки показывают. По человечески мне жалко спортсменов и конечно хочеться, чтобы вопрос с допингом был прояснен и виновные должны понести наказание”, - сказал музыкант.

Полностью интервью с Васей Обломовым можно посмотреть по ссылке.