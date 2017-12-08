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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал получение «Золотого мяча». Об этом сообщает France Football.

По мнению футболиста, еще не рождался игрок, который был бы сильнее его. «Я — лучший футболист в истории мирового футбола», — заявил форвард.

Португалец также рассказал о футбольных кумирах детства. «Их было много. Я всегда акцентировал внимание на лучших во всех видах спорта. Так что это был не один спортсмен», — отметил Роналду.

7 декабря 32-летний футболист в пятый раз завоевал «Золотой мяч». Нападающий опередил в голосовании Лионеля Месси из «Барселоны» и Неймара из «Пари Сен-Жермен». По количеству наград он сравнялся с Месси.

В 2017 году в составе «Реала» португалец выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

До 2016 года Международная федерация футбола (ФИФА) вручала «Золотой мяч» совместно с журналом France Football, однако в сентябре сотрудничество было прекращено. С этого момента ФИФА вручает награду The Best.