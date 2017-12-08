Спорт |

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс» Бен Лавджой сообщил, что принял решение завещать мозг для научных исследований, посвященных влиянию сотрясений и травм головы на развитие хронической энцефалопатии. Об этом сообщает TSN.

По словам хоккеиста, многие его друзья-игроки были вынуждены завершить карьеру из-за повреждений головы. Сам Лавджой никогда не получал сотрясение мозга. «Я хочу помочь науке и верю в нее», — заявил он.

Американец добавил, что желает сделать игру более безопасной. «Хоккей был очень добр ко мне. Он помог мне заработать массу друзей, дал возможность поездить по стране и миру и заниматься тем, что я люблю», — отметил защитник.

Бывшие хоккеисты лиги Крейг Адамс, Тед Друри и Боб Свини ранее также пообещали отдать мозг науке. Однако 33-летний Лавджой станет первым действующим игроком НХЛ, кто выступил с подобной инициативой.

В составе «Нью-Джерси» хоккеист выступает с 2016 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/2017 он провел 15 матчей и забросил одну шайбу.