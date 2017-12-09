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Португальский футболист Криштиану Роналду в пятый раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч". По числу этих наград футболист мадридского "Реала" сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси.

Роналду выигрывал "Золотой мяч" в 2008 году (тогда он играл за "Манчестер Юнайтед"), в 2013-м, в 2014-м и 2016 годах, а также неоднократно номинировался на эту премию.

Ранее в этом году Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) признала его игроком года.

За последние десять лет никто, кроме Месси и Роналду, не смог получить эту награду. Месси, выступающий за "Барселону", получал "Золотой мяч" пять раз - до сих это был рекорд.

Футболисты из России никогда не выигрывали "Золотой мяч". А вот игроки сборной СССР получали премию трижды - это удавалось Льву Яшину, Олегу Блохину и Игорю Беланову.

Последним футболистом из Великобритании, который получил "Золотой мяч", стал Майкл Оуэн в 2001 году.

"Золотой мяч" вручается с 1956 года, премия была учреждена журналом France Football. Победитель премии выбирается по итогам голосования спортивных журналистов.

С 2010 года "Золотой мяч" проводился совместно с премией "Игрок года ФИФА" и сменил название на "Золотой мяч ФИФА". Однако в прошлом году France Football прекратил сотрудничество с футбольной ассоциацией и вновь стал вручать награду самостоятельно.

фото: pixabay.com