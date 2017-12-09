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Хоккеисты рижского "Динамо" победили одноклубников из Минска в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Две из трех шайб у гостей забросил капитан Микс Индрашис, пишет rus.delfi.lv.

Френкс Разгалс уже на шестой минуте вывел рижан вперед. В середине второго периода Индрашис удвоил преимущество. За неполные две минуты до конца основного времени Джек Скилли сократил отставание. Минчане тут же заменили голкипера на шестого полевого игрока и получили второй гол от Индрашиса.

Вратарь рижского "Динамо" Янис Калниньш отразил 34 из 35 бросков. Минчане потерпели четвертое поражение подряд. Тем временем рижская команда взяла очки в четвертом из пяти последних матчей.

Фото: dinamoriga.lv