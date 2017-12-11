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Существует вероятность, что зимняя Олимпиада-2026 частично пройдет в Латвии. Сигулдская санно-бобслейная трасса может быть добавлена к заявке Швеции, которая является кандидатом на проведение олимпийских игр, сообщает LETA.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в 2019 году.

Однако, чтобы принять у себя олимпийские игры, Латвия должна будет провести реконструкцию сигулдской трассы, поскольку на данный момент она не соответствует требованиям - трасса не подходит для соревнований бобслейных четверок. Необходимые для реконструкции затраты еще будут установлены.

По словам директора Департамента по спорту Минобразования Эдгара Северса, сначала нужно получить более развернутую информацию о предложении Швеции.

Также следует дождаться и решения Латвийского олимпийского комитета по этому вопросу.

Северс указал, что в организации Олимпиады следует брать во внимание ряд серьезных условий, в том числе доступность и надежность инфраструктуры.

В свою очередь глава Латвийского олимпийского комитета Алдон Врублевскис в интервью радио Baltkom сказал, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Фото: flickr.com